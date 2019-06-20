Datça'da 'plajların kiralanması' konuşuldu

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, vatandaşların taleplerini dinlemek ve sorunlara çözüm yolları aramak amacıyla hakla buluşma toplantısı düzenlendi. Toplantıda, ilçe merkezindeki bazı plajların Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) aracılığıyla işletmelere kiralanması gündeme geldi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban tarafından Kumluk Plajı'ndaki bir çay bahçesinde yapılan toplantıya, CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, daire müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, esnaf ve tüccarlar ile vatandaşlar katıldı. Toplantıda, özellikle ilçe merkezindeki bazı plajların Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) aracılığıyla işletmelere kiralanması konusu damgasını vurdu. Datça Kaymakamı Mesut Çoban toplantının açılışında kısa bir konuşma yaparak, öncelikle istek, şikâyet ve taleplerin dinlemesi amacıyla vatandaşlara söz hakkı verdi.

'ANAYASA AYAKLAR ALTINA ALINIYOR'

Tüm Emekliler Sendikası Datça İlçe Temsilcisi Hüseyin Sarıbaş, Datça'da sahil kıyılarının belli kesimler tarafından kiralanmasının önlenmesini istedi. Sarıbaş, "Kıyılarda işgale izin verilmesin. Bu durum devam ederse Datça'da yarın, emekli ve yaşlıların denize girecekleri alanlar kalmayacak" dedi.

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Datça Temsilciliği adına konuşan Kemal Suner ise, kıyılarda yaşanan sıkıntının temelinde Anayasa'nın ayaklar altına alınmasının yattığını belirti. Suner, "Bir şirket arkasını devlete dayayarak hareket edemez. Böyle bir fırsat eşitsizliği olur mu? Hiçbir kuvvet Anayasa'nın üstünde olamaz" dedi. Suner konuşmasında, kıyılarda kiralama yapılan tüm yerler için MUÇEP olarak dava açacaklarını da sözlerine ekledi.

Ev hanımı 58 yaşındaki Gülkadın Kocadurmuş da konuşmasında plajların halka ait olduğunu belirterek, "Arkadaşlar, biz kendi doğup büyüdüğümüz yerde, kamu alanlarında ücretsiz denize giremeyecek miyiz? diye sordu.

SAHİLİ KİRALAMAK, DÜKKÂN KİRALAMAYA BENZEMEZ

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, kıyıların kiralanması ile ilgili şikayetler üzerine yaptığı konuşmada, MUÇEV yetkilileriyle konuyu görüştüğünü söyledi. Çoban, "Şunu söylemeliyim ki, kıyıları ya önünde işletmesi olan esnaf kiralayacak ya da hiç kimse kiralamayacak. MUÇEV, bir başkasına kiraya vermeyecek. Bu sahili kiralamak, dükkân kiralamaya benzemez. Esnafa söylüyorum, kimsenin girişine çıkışına, güneşlenmesine, oturmasına karışamazsınız. Ancak varsa şezlongunuz, varsa şemsiyeniz, verdiyseniz çayın parasına karışabilirsiniz" dedi.

HAKSIZ İŞGALE, YAPTIRIM UYGULANACAK

Datça'da, MUÇEV ile belli bir sözleşemeye dayalı olarak yapılan kiralamaların dışında işgal altında olan yerlerin de bulunduğunu hatırlatan Çoban, "Bunları teker teker tespit ediyoruz. Ecri misillini uygulayacağız. Varsa cezası, cezasını yazacağız. Çünkü bu sorunlarla ben muhatap oluyorsam, kimse kusura bakmasın, gereğini yapacağız. Hakkı olmayan yeri işgal edene, gerekli yaptırımı uygulayacağız. MUÇEV ile ilgili sözleşemeye dayalı kiralamanın haklı ya da haksız olduğunu burada tartışmıyoruz. Bu sözleşme iptal edilene kadar geçerlidir. Ancak şunu bir kez daha söylüyorum ve garantisini veriyorum. Esnaf kiralarsa kiralayacak, kiralayacaksa kiralayacak" diye konuştu.

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DHA