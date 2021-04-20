Köylüler rahat bir nefes aldı, Aksaray’da 3 köydeki 7 hırsızlık olayının faili yakalandıOrtahisar Belediyesi hem esnafa hem vatandaşa Ramazan desteği sağlıyorHavaların ısınmasıyla harekete geçildi, Kara sinek ve haşerelere karşı mücadele başlatıldıAlanya Belediyesi tarafından işçilere mesleki yeterlilik belgesi verildiErik isminin anlamı nedir, Erik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?19 yıl hapis cezasına rağmen elini koluna sallayarak geziyordu, O şüpheli yakayı ele verdiSon dakika| 55 ülke federasyonu Avrupa Süper Ligini kınadıTarihi noktalar arasında direkt bağlantı sağlayacak! Kültür ve turizm yolu için çalışmalar devam ediyorSON DAKİKA! AK Parti'den yeni kanun teklifi: Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu kurulacakGebze'de trafik kazası! Otomobil, servis minibüsüne çarptı: 1 yaralı
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. ASAYİŞ
  3. Datça’da uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Datça’da uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Datça’da uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Edinilen bilgiye göre, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu satışı yapılacağı bilgisi alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda M.S ve D.B isimli şahıslar yakalandı. Konuyla alakalı satışa hazır vaziyette 3 parça halinde metamfetamin maddesi ve bir miktar sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan M.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT