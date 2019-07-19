Datça'daki orman yangınına 1 milyon liralık tazminat davası

MUĞLA Orman Bölge Müdürü Enver Aydın, Datça ilçesinde geçen ay makilik alanda çıkan ve 20 hektarlık alanın kül olduğu yangının, bir GSM şirketine ait enerji nakil hatlarından çıktığını söyledi. Müdür Aydın, "Savcılığa başvuru yaptık ve ilgili şirket hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açtık. Hukuki süreç devam ediyor" dedi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Enver Aydın, Dalaman ve Datça ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Ula Helikopter Pisti'nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aydın, "Dalaman'da 10 Temmuz saat 15.10'da başlayan yangın, rüzgarın şiddeti ve nemin düşük olması nedeniyle hızla ilerledi. Yangına ekiplerimiz 13 dakika içinde müdahale etti. Bölgedeki tüm ekiplerimiz çalışmaya başladı. Yangın esnasında Türkiye'nin çeşitli illerinden 108 arazöz, 25 su ikmal aracı, 10 müdahale aracı, 15 dozer, 19 helikopter ve belediyelerden gelen 18 itfaiye aracı çalıştı. 770 personel görev aldı. Zarar gören alan 400 hektar civarında ancak bu net bir veri değil. Alanda ölçme çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

'KARŞI ATEŞ YÖNTEMİYLE YANGININ GÖCEK'E DOĞRU İLERLEMESİNİ DURDURDUK'

Aydın, yanan bölge ile yerleşim yerlerinin iç içe olmasının kendilerini sıkıntıya düşürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Yangın kuzeyden esen rüzgarın etkisiyle Göcek'e doğru hızla ilerlemekteydi. Bizim önceliğimiz insanımızın zarar görmemesiydi. İlk amacımız bu olmasaydı belki ormanımız daha az zarar görürdü. Fakat önemli olan insanımızın zarar görmemesiydi. Yanan alanları yeniden ağaçlandırabiliriz. Ama insanımız zarar görseydi bunun telafisi olmayacaktı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili, kaza olduğuna inanıyoruz. Jandarma, olay yeri inceleme ekipleri ve biz inceleme yaptık. Kesinlikle terör amaçlı bir yangın değil. Bunu net olarak söyleyebiliyoruz. Fakat net olarak şundan dolayı çıktı da diyemiyoruz. Sebebi araştırılıyor. Yangın gece saatlerinde Göcek'e doğru ilerliyordu. Büyük bir tehlike vardı. Karşı ateş yöntemini kullanarak, Göcek'in kuzey sınırında bir şerit açtık. Arazözleri yerleştirerek, gerekli tedbirleri aldıktan sonra karşı ateş açarak yangının Göcek'e ilerlemesini durdurduk. Bu şekilde tehlikenin karşısına geçmiş olduk."

DATÇA YANGINIYLA İLGİLİ 1 MİLYONLUK DAVA AÇTILAR

Muğla Orman Bölge Müdürü Demirci ise Datça'da geçen haziran ayında çıkan yangının bir GSM şirketine ait enerji nakil hatlarından kaynaklandığı belirterek, "İlgili firmaya 1 milyon liralık tazminat davası açtık. Bunların bir kısmı ağaçlandırma, bir kısmı da söndürme masrafları için. Suç tutanağı düzenlendi. Cumhuriyet savcılığına intikal ettirildi. Bilirkişi raporları var. Hukuki süreç devam ediyor" dedi.

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DHA