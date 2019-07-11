Datça'daki yangın enerji hatlarından çıkmış

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki makilikte alanda çıkan yangının GSM telefon şirketlerine ait baz istasyonu enerji hatlarından kaynaklandığı kesinlik kazandı. Yangının yol açtığı zararın ise 1 milyon TL olduğu belirlendi.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Datça ilçesindeki makilikte 29 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde çıkan ve 20 hektarlık alanı küle çeviren yangınla ilgili inceleme tamamlandı. Yangının, bölgedeki GSM telefon şirketlerine ait baz istasyonu enerji hatlarından kaynaklandığı kesinlik kazandı. Olayla ilgili yapılan incelemede, devrilen elektrik direği ve kopan kablonun yangına yol açtığı ortaya çıktı. Orman Müdürlüğü, zararın tazmin edilmesi için girişim başlattı. Devrilen elektrik direği ile kopan kablonun bir GSM şirketine ait olduğu belirlenirken, hattı bir başka şirketin kullandığı öğrenildi. Hattı kullanan şirketin avukatlarının, tesisatın diğer şirkete ait olduğu, bakım ve onarım yetkisinin kendilerine ait olmadığı yönünde savunma yaptıkları kaydedildi. İki şirket arasında bu kullanımla ilgili yazılı bir anlaşmanın ise henüz tespit edilemediği belirtildi.

Datça Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda jandarma tarafından adli işlemler sürdürülürken, kusurun kime ait olduğunun, mahkeme safhasında netlik kazanması bekleniyor.

Orman Müdürlüğü tarafından 1 milyon TL olarak tespit edilen zararın 700 bin TL'sinin yangın söndürme, 300 bin TL'sinin ise yeniden ağaçlandırma çalışmaları için belirlendiği öğrenildi.

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DHA