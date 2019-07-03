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Datçalılar sık sık kazaların yaşandığı kavşakta açıklama yaptı

Datça'nın Kızlan Mahallesi yol kavşağında sık sık ölümlü ve yaralamalı kazaların meydana gelmesine tepki gösteren vatandaşlar, kavşakta toplanan açıklama yaptı.

Datçalılar sık sık kazaların yaşandığı kavşakta açıklama yaptı

Datça'nın Kızlan Mahallesi yol kavşağında sık sık ölümlü ve yaralamalı kazaların meydana gelmesine tepki gösteren vatandaşlar, kavşakta toplanan açıklama yaptı.

Dat­ça- Mar­ma­ris ka­ra­yo­lu­nun 10'uncu ki­lo­met­re­sin­de yer alan Kız­lan Ma­hal­le­si gi­ri­şin­de­ki Kız­lan Kav­şa­ğı'nda, dün iki oto­mo­bi­lin çar­pış­ma­sı so­nu­cu 4 kişi ya­ra­lan­dı. Daha önce aynı yerde bir­çok ka­za­nın mey­da­na gel­di­ği­ni be­lir­ten ma­hal­le sa­kin­le­ri, son ka­zay­la bir­lik­te tep­ki­le­ri­ni dile ge­tir­mek için bugün kavşakta bir araya geldi.

Yaşanan kazaları protesto eden grup, yetkililerden bu kavşağın düzenlenerek kazaları en aza indirilmesi için çözüm üretmelerini istedi. Kav­şak­ta sü­rek­li kaza ya­şan­dı­ğı­nı kaydeden vatandaşlar, cep ya da trafik ışığı ko­nul­ma­sı­nı is­te­dik­le­ri di­lek­çe­le­ri­ni Datça Kay­ma­kam­lı­ğı­na ver­mek üzere im­za­ladı.

Ma­hal­le­li adına ko­nu­şan Doğan Can, "Mey­da­na gelen ya­ra­la­ma­lı ve ölüm­lü tra­fik ka­za­lar ne­de­niy­le ma­hal­le gi­ri­şi­ne aci­len tra­fik ışık­la­rı­nın ko­nul­ma­sı ya da araç dö­nüş­le­ri için cep ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Bu ih­ti­ya­cın bir an önce ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si şart oldu. Önlem alın­ma­ma­sı du­ru­mun­da ka­za­lar devam ede­cek­tir" dedi.

Al­kış­lar eş­li­ğin­de tep­ki­le­ri­ni dile ge­ti­ren va­tan­daş­lar, Datça Kay­ma­kam­lı­ğına ve­ril­mek üzere ha­zır­la­nan di­lek­çe­ye imza at­tık­tan sonra sessiz­ce da­ğıldı.

Kaynak: İHA

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