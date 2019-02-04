Datça’ya yeni kanalizasyon ve içme suyu altyapısı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça İlçesi İskele Mahallesi Atatürk Caddesinde yeni yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu hatları yapıyor. Ayrıca hatların çalışmaları sırasında abone bağlantıları da yenileniyor. Geçtiğimiz yıl bu bölgede yapılan alt yapı çalışmalarının devamı yapılarak bölgenin alt yapısı güçlendiriliyor.

Olası Su Baskınlarının Önüne Geçiliyor

Datça'nın en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından alt yapı çalışmaları başladı. Datça Belediyesi tarafından yol çalışmasının yapılacağı caddede MUSKİ ekipleri tarafından içme suyu, kanalizasyon ve içme suyu hat çalışmaları yapılıyor. Bölgede olası su baskınlarının önüne geçmek için 1,5 metreye 1,5 metre ölçülerinde büyük yağmur suyu baksları döşenirken, kullanım ömrünü tamamlamak üzere olan kanalizasyon hatları da yenileniyor.

Bin 200 Metre Modern İçme Suyu Hatları Yapılıyor

İskele Mahallesindeki mevcut içme suyu hatları, daha uzun ömürlü olan duktil borularla değiştiriliyor. Atatürk Caddesi'nde devam eden içme suyu çalışmalarının tamamlanmasının ardından İskele Mahallesini besleyen hattın diğer kısmı da yenilenerek bölge modern içme suyu hatlarına kavuşacak. Mahallede toplam bin 200 metre hat yapılacak.

"Güçlü Bir Alt Yapı Sistemi Tesis Ediyoruz"

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Datça İlçesi İskele Mahallesinde devam eden çalışmalar tamamlanınca bölgede güçlü bir alt yapı tesis edileceğini söyledi. Başkan Dr. Osman Gürün "Yürüttüğümüz alt yapı hizmetleriyle vatandaşlarımızın daha rahat bir yaşam sürebilmesi için gereken çalışmaları yapıyoruz. İl genelinde bu güne kadar bin kilometrenin üzerinde hat çalışması ve 288 milyon liralık alt yapı yatırımı gerçekleştirdik. İlimizin daha modern alt yapı sistemlerine kavuşması ve vatandaşlarımıza sürekli olarak su temin edilmesi için gerekli bölgelerdeki yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA