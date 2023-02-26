Dato Todua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dato Todua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dato Todua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dato Todua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dato Todua 27 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da დათო თოდუა şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dato Todua Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Merani Martvili futbol takımında oynamaktadır. Merani Martvili takımına 1 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Dato Todua'nin Merani Martvili ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dato Todua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dato Todua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dato Todua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dato Todua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2022 yılında Merani Martvili

Dato Todua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dato Todua şuan Merani Martvili takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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