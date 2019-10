DATÜB Genel Başkanı Kassanov, Azerbaycan Temsilciliği ofisini ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Bakü Buluşması kapsamında Bakü'de bulunan Dünya Ahıskalı Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, DATÜB Azerbaycan Temsilciliğini ziyaret etti.

Açılış konuşması yapan DATÜB Azerbaycan Temsilcisi Memmed Şamilov, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'u ve katılımcıları selamlayarak, Bakü'de gerçekleştirilen üst düzey görüşmeler ile ilgili bilgi verdi.

Ziyaret kapsamında Bakü'de yaşayan Ahıskalı Türkler ile bir araya gelen Kassanov, "DATÜB Azerbaycan Temsilciliği Ofisi Azerbaycan'da yaşayan bütün Ahıskalı Türklerin ofisidir. DATÜB ismi dünyada yaşayan Ahıskalıları birleştirmektir. Biz temiz ve iyi niyetlerimiz ile bu yola çıktık. Zamanımızı, malımızı, mülkümüzü, her şeyimizi ortaya koyduk. DATÜB Azerbaycan'da yaşayan Ahıskalılara her zaman faydalı olmuştur. Hacı adaylarının hacca gönderilmesi, gençlerin eğitim alması için yapılan çalışmalar, camilerin tadilatı, sporcularımıza, hastalara destek, kültürden diğer sosyal aktivitelerin desteklenmesi gibi hususlarda DATÜB her zaman maddi manevi yardımını eksik etmemiştir. Tüm bu çalışmalarda da hiç kimseden herhangi bir ücret talep edilmemiştir. Bizim tek talebimiz milletimizin bu sunulan imkanları sonuna dek kullanmasıdır. Buradan soruyorum, DATÜB kime ne kötülük yaptı ki, muhalif oldunuz? Bir buçuk yıl önce, bizim ata babalarımızın Rusya merkezli kurdukları Uluslararası Vatan Cemiyeti'ni şimdilerde bize muhaliflik yapanlar, çok konuşanlar, hiçbir faaliyeti olmayanlar kapattırdı. Biz, DATÜB olarak çok şükür her geçen yıl daha da güçleniyoruz. Anlayan, milletin geleceğini düşünen herkes bizim yanımızdadır. Bizim yanımızda olmayanlar DATÜB'ten kovulanlardır" dedi.

Bugün Türkiye'de Ahıskalı Türklerin hiçbir sorunları kalmadığını aktaran Kassanov, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımız ile de görüştüm. Milletimizin sorunlarının çözümü yönündeki desteğinden dolayı kendisine bir kez daha teşekkür ettik. Çünkü onun sayesinde 30 yıldan beri süregelen sorunlar çözüldü. Türkiye'de yaşayanlara ilave olarak dünya genelinde yaşayan tüm Ahıskalılara Türkiye vatandaşlığı alma hakkı tanındı. Eskiden ise bugün bize muhaliflik yapanlar vatandaşlık ve ikamet izinleri için milletimizden para topluyorlardı. Bizim ofislerimiz açıldı ve onların akan musluğu kapandı. Onun için bizi sevmiyorlar. Bizim niyetimiz, işimiz milletimiz içindir. Hak ve doğruluk birdir. Kim ki, milletimize hizmet yolunda bize engel oluyor ve aramızı bozuyorsa onları da Allah'a havale ediyorum. Biz çalışmalarımıza her zaman devam edeceğiz."

"Azerbaycan bizim öz devletimizdir. Bizim burada hiçbir sorunumuz yok" diyen Kassanov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Bir milletin, iki diasporası olmaz" sözünü hatırlatarak, dünyada yaşayan Ahıskalı Türklerin de büyük Türk diasporasının her geçen gün büyüyen ve güçlenen bir parçası olduklarını vurguladı.

Son olarak Genel Başkan Kassanov, "Allah Azerbaycan'ımızı, Türkiye'mizi, Kazakistan'ımızı,Türk dünyasını, liderlerimizi ve bu büyük ailenin bir parçası olan Ahıskalı Türkleri korusun" dedi.

Oldukça samimi bir ortamda geçen görüşme sonrası birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: İHA