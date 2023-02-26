Dauda Yussif Seidu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dauda Yussif Seidu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dauda Yussif Seidu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dauda Yussif Seidu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dauda Yussif Seidu 17 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dauda Yussif Seidu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samartex futbol takımında oynamaktadır. FC Samartex takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dauda Yussif Seidu'nin FC Samartex ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dauda Yussif Seidu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dauda Yussif Seidu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dauda Yussif Seidu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dauda Yussif Seidu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında FC Samartex

Dauda Yussif Seidu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dauda Yussif Seidu şuan FC Samartex takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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