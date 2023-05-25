Daum, kanserle mücadelem bir futbol maçı gibi

Süper Lig'de Fenerbah ve Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşayan ünlü Alman teknik adam Christoph Daum, sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

Christoph Daum, yaptığı açıklamada, oğlunun mezuniyeti için gittiği ABD'de çok iyi bir tedavi gördüğünü ve Almanya'da tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

69 yaşındaki teknik adam, Köln Üniversite Kliniği'nde ikinci kez kemoterapi görmeye başlayan Alman çalıştırıcı, "Son iki hafta kolay geçmedi. ABD'de benimle çok iyi ilgilendiler. Hastanede eksiksiz bir bakım sundular. Nefes darlığı problemi vardı. Sonrasında Almanya'ya dönüş yolunda sorun yaşadım. Dönüş sıkıntılı oldu. Uçak bulamadık. Biraz zor da olsa Köln'e ulaşmayı başardım" dedi.

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CHECK-UP SONUÇLARI BEKLENİYOR

Akciğer kanseri tedavisinde kemoterapi aldığını anlatan Daum, "Şu an kendimi daha sağlıklı hissediyorum. Kemoterapinin yanında neredeyse bir avuç dolusu da ilaç alıyorum. Haftaya check-up yaptırıp, sonuçları doktorumla analiz edeceğiz." diye konuştu.

FUTBOL MAÇI GİBİ

Sağlık durumu hakkında kendisini futbol dünyasından birçok kişinin aradığını ancak herkese cevap veremediğini söyleyen Daum, "Kansere karşı mücadelemi futbol maçı gibi görüyorum. Teknik direktörken haftada iki maç yaptığımız oluyordu. Futboldaki mücadele hırsı, azim kanserle mücadelemde en büyük motivasyon kaynağım oldu. Şu an zorlu bir maç var ve onu kazanacağıma inanıyorum. Futbolda da bu hastalıkta da pes etmek yok." ifadelerini kullandı.

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Daum, Türkiye'de kendisini seven ve "geçmiş olsun" mesajlarını ileten futbolseverlere selamlarını ilettiğini de sözlerine ekledi

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