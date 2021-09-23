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Dava sonuçlandı! İbrahim Tatlıses'e Fulya Akbay Toprak’ı tehditten hapis cezası verildi!

İbrahim Tatlıses'in Fulya Akbay Toprak’ı tehdit ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın sonucunda 2 ay 15 gün hapis ve 740 lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Dava sonuçlandı! İbrahim Tatlıses'e Fulya Akbay Toprak’ı tehditten hapis cezası verildi!

Tatlıses TV’de genel müdür olarak çalışan 36 yaşındaki Fulya Akbay Toprak İbrahim Tatlıses'in kendisine hakaretlerde bulunduğu  iddiasıyla şikâyetçi oldu. İbrahim Tatlıses'in 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava sonuçlandı.

Toprak’ın aynı zamanda Tatlıses’e danışmanlık yaptığının belirtildiği şikayet dilekçesinde avukat Şeyda Yıldırım, “İbrahim Tatlıses, cep telefonundan müvekkilime hakaret içerikli mesajlar göndermiştir. Cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

Dava sonuçlandı! İbrahim Tatlıses'e Fulya Akbay Toprak’ı tehditten hapis cezası verildi!

"MESAJLAR BANA AİT DEĞİL"

Soruşturmada ifade veren İbrahim Tatlıses ise, “Şirket işlerini müşteki Fulya Akbay Toprak ile diğer çalışanlara emanet etmiştim. Ancak şirkette usulsüzlükler yaşandığını öğrendim. İşlerine son verdim. Söz konusu mesajlar bana ait değildir” açıklamasında bulundu.

3 hafta önce sonuçlanan davada mahkeme, İbrahim Tatlıses’e ‘hakaret’ suçundan 740 lira adli para cezası, ‘tehdit’ suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme verilen hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Dava sonuçlandı! İbrahim Tatlıses'e Fulya Akbay Toprak’ı tehditten hapis cezası verildi!

 

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