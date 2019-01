“Davamız onurumuzdur, tüm adaylarımızı destekleyeceğiz”

31 Mart'ta yapılacak olan mahalli idareler seçiminde Diyarbakır'ın Kayapınar Belediye Başkan aday adayı olan iş adamı Bedirhan Akyol, bugün basında çıkan "Diyarbakır adayları belirlendi" haberine istinaden bir açıklama yaparak kim aday olursa olsun sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan AK Parti Diyarbakır temayül yoklamalarında birinci olarak çıkan Diyarbakır'ın Kayapınar Belediye Başkan aday adayı iş adamı Bedirhan Akyol, aday olarak kimlerin gösterileceğinin öneminin olmadığını, genel merkezin aday olarak göstereceği herkesi sonuna kadar destekleyeceklerini dile getirdi. Kendisinin aday olarak gösterilmemesi halinde her hangi bir kırgınlık olmayacağını belirten Akyol, "Bizler yıllardan bu yana başta Diyarbakır'a ve ülkemize hizmet etmiş insanlarız. Bizim tek amacımız ve gayemiz ülkemize ve şehrimize ne katkı sunabiliriz olabilmiştir. Şehrimizin kalkınması için her daim elimizden gelen tüm gayretleri sergilemişiz ve sergilemeye de devam edeceğiz. Davamız onurumuzdur, kim aday gösterilirse gösterilsin bize düşen sonuna kadar desteklemek olacaktır. Adaylarımıza şimdiden hayırlı olsun. Tüm aday adayı arkadaşlar birbirinden değerli insanlardır. Bizlerde aday olmadım diye kırgınlık olmaz, bizler makam derdine düşmeyiz hiç bir zaman. Dava hepimizin davasıdır, davamız insanlığa hizmettir. Hepimiz AK Partiye daha fazla kenetlenmeliyiz" dedi.

"Cumhurbaşkanımız tarihi hizmetler yaptı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi hizmetler yaptığını ve bu yüzden tüm Türkiye'nin sonuna dek AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemesi gerektiğini savunan Akyol, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ülkemize çok güzel hizmetler yaptı. Cumhurbaşkanımız ve partimiz iktidara gelmeden önce bu güzelim ülkemiz çok çekti, hastanede ilaç kuyrukları vardı, doktora muayene olmak için sabah namazında kalkıp kuyruğu giden insanlarımızı unutmadık. Anne babası yatalak hasta olduğundan dolayı anne ve babalara sahip çıkmayan vefasız insanları gördük ve şuan bu insanlar için evde bakım ücreti veriliyor bu ailelere ve bu ücretler sayesinde vefasızlık sona erdi. Dula, yetime, askere, yaşlılara, engellilere ve ailelerine maaş bağlandı. İşte bu güzel hizmetleri Devlet Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde oldu. Allah eksikliğini vermesin cumhurbaşkanımızın ve bizler her daim kendisinin yanındayız. Her zaman söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim davamız onurumuzdur. İnançlı imanlı bir cumhurbaşkanımız vardır onun yolunda gideceğiz partimize el birliğiyle güç katacağız. Unutmayalım ki, savaşlar her zaman insanlığı hedef alıyor, bizler insanca yaşamak istiyoruz analar ağlamasın, insanlar ölmesin. Ülkemizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya kalkan dış mihraklara tek vücut olmalıyız kardeşçe yaşamaya hepimizin ihtiyacı vardır" diye konuştu.

Kaynak: İHA