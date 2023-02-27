Dave Bulthuis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dave Bulthuis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dave Bulthuis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dave Bulthuis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dave Bulthuis 28 Haziran 1990 tarihinde Purmerend şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dave Bulthuis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUARE SPORTS GROUP yapmaktadır. Dave Bulthuis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dave Bulthuis'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dave Bulthuis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/davebulthuis14/

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Dave Bulthuis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dave Bulthuis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dave Bulthuis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dave Bulthuis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Volendam Altyap

1 Temmuz 2009 yılında Utrecht U21

1 Temmuz 2011 yılında Utrecht

1 Temmuz 2014 yılında Nürnberg

7 Temmuz 2017 yılında FK Qabala

10 Ocak 2018 yılında Heerenveen

25 Ocak 2019 yılında Ulsan Hyundai

7 Ocak 2022 yılında Suwon Bluewings

Dave Bulthuis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dave Bulthuis şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

VPV Purmersteijn (2000-2002),FC Volendam (2002-2009)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.