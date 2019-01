Dave Gahan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DAVE GAHAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 09.Mayıs.1962

Dave Gahan kaç yaşında : 57

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek : Müzisyen

Dave Gahan doğum yeri : Epping, Essex, İngiltere

DAVE GAHAN BİYOGRAFİSİ

Dave Gahan, 1962 doğumlu İngiliz müzisyen. Martin Gore (Söz yazarı, geri vokal, gitar ve klavye) ve Andrew Fletcher (Klavye) ile birlikte Depeche Mode adlı new wave/rock müzik grubunun baş vokali ve söz yazarı.

9 mayıs 1962’de; Epping, Essex, İngiltere’de dünyaya gelen David “Dave” Gahan’ın ailesi işçi sınıfındandı. Dave henüz üç yaşındayken annesi Sylvia ve babası Lenboşandı. Bunun ardından Dave; annesi, iki erkek kardeşi (Peter ve Phil), ve kız kardeşi Sue ile birlikte Basildon, Essex’e yerleşti. Annesinin çok geçmeden tekrar evlenmesiyle üvey babası Jack Gahan’ın soyadını aldı ve 10 yaşındayken ölen üvey babasını biyolojik babası Len’in eve döndüğü güne kadar öz babası zannetti. Öz Babası Len ile tanıştığı günü bir röportajda şu sözleriyle anlattı:

O günü asla unutmayacağım. Okuldan eve geldiğimde, bu yabancı annemin evindeydi. Annem bana onu gerçek babam olarak tanıttı. Bu imkansız çünkü benim babam öldü dediğimi hatırlıyorum ağlayarak. 3 yaşıma kadar o adamın bizimle yaşadığını nasıl bilebilirdim? O günden itibaren, Len bizi çoğu kez ziyaret etti, ta ki bir yıl sonra tekrar ortadan kayboluncaya kadar. Bu kez sonsuza dek... O zamandan beri hiçbir yaşam izi vermedi. Büyüdükçe onun hakkında hep çok fazla düşündüm. Annemin söyleyebildiği tek şey, bir otel açmak için Jersey’ye yerleştiğiydi.

Henüz 14 yaşına bile girmeden önce; araba çalma, vandalizm ve sprey boyalarla duvarları boyama suçlarından üç kez çocuk mahkemesine çıkan Dave Gahan, liseden ayrıldığı Temmuz 1978’den sonraki 6 ay içinde yirmi kez iş değiştirdi. Nihayet Southend Art College’a kabul edilen Dave, bu okulda çok iyi zaman geçirdi ve 3 yıl sonra British Display Society adlı ödülü kazanarak birçok dükkanda ve alışveriş merkezinde çalışma imkanı buldu.

1970’lerin sonunda Composition of Sound adıyla kurulan ve kurucuları Vince Clarke (ilk vokalist), Martin Gore ve Andrew Fletcker olan Depeche mode’a Gahan’ın katılması, 1980’li yılların başını buldu. Bir barda David Bowie’nin Heroes adlı şarkısını söylerken, Vince Clarke’nin dikkatini çeken ve zaten grubun solist arayışının tam üzerine denk gelen Dave Gahan, yap-bozun kayıp olan parçası gibiydi. Adını, Gahan’ın kulağa hoş geldiğini söylediği, Fransız bir magazin dergisinden alan Depeche Mode, yeni isimleri ve yeni vokalleri ile ilk albümleri Speak and Spell’i 1981’de Mute Records’dan çıkardılar. Albümün başarısı ve özellikle Just Can’t Get Enough adlı şarkının listelerdeki yükselişi, grubun söz yazarı Vince Clarke’ın gruptan ayrılmasına engel olamadı.

Müzik severler Clarke’ın ayrılmasından sonra grubun dağılacağını düşündüyse de bu durum, gelecekte büyük hitlere imza atacak Martin Gore’un, şarkı yazarı olarak önünün açılmasını sağladı. Grubun ikinci albümü A Broken Frame 1982 yılında, üçüncü albümü Contruction Time Again 1983 yılında, grubun en iyi çalışmalarından birisi olan Some Great Reward 1984 yılında yayınlandı. People are People şarkısı, grubun Amerika Billboard 20 Listesi'ne giren ilk şarkısı oldu.

1986 yılında yayınlanan Black Celebration albümü grubun geçmiş bağlarından kopup yeni bir dünyaya açılımını gösteren; daha karanlık, özellikle şarkı sözlerinde korku ve depresyon hissettiren bir albümdü. Bazı hayranlarını hayal kırıklığına uğratsa da Stripped adlı şarkıda kullanılan gitarla birlikte, elektronik Depeche Mode’da yıllar içinde yavaş yavaş yaşanacak rock etkisi ilk defa ortaya çıktı. 1988 yılında Music For the Masses ve 1990 yılında Violator albümlerinden sonra, 1993’te yayınladıkları Songs of Faith and Devotion albümü ile aynı anda hem İngiltere’de, hem de Amerika’da listelerin başına oturan Depeche Mode’un karizmatik vokalisti Dave Gahan, giderek bir rock tanrısına dönüşmeye başladı.

Ancak aynı tarihlerde, Gahan bileklerini kesip intihara teşebbüs etti ve bir kaç defa aşırı doz uyuşturucudan komaya girdi. Hatta bu komalardan birinde yaklaşık iki dakika nefesi durdu. 28 Mayıs 1996’da, Los Angeles’ta Sunset Marquis Otelli’ndeki odasında aşırı dozda eroin ve kokain aldıktan sonra Beverly Hills, California’daki Cedars-Sinai Medical Center’a yatırılan Dave Gahan, burada dokuz ay süreyle rehabilitasyon gördü ve uyuşturucuyu bıraktı.

Gördüğü bu tedavinin ardından 1997 yılında, grupla birlikte yeni bir albüm hazırlamak için stüdyoya giren Gahan, 1997 yılında yayınlanan Ultra albümü ve 2001 yılında yayınlanan Exiter (Depeche Mode’un elektronik müzikten rock müziğe yaklaştığı albüm) albümünden sonra; 2003’te Paper Monsters, 2004’te 200.000 kopya satan Dirty Sticky Floors ve 2005’te Playing The Angelalbümleriyle solo kariyerine devam etti.

Hayatı boyunca üç kez evlenen Dave Gahan’ın 1985-1991 yılları arasında evli kaldığı Joanne Fox’dan, Aralık 1987 doğumlu Jack isminde bir oğlu var. Gahan ikinci evliliğini ise 1992-1996 yılları arasında Teresa Conroy ile yaptı.

Şu anda 14 Şubat 1999’da evlendiği eşi Jennifer Sklias, 1999 doğumlu kızları Stella Rose ve oğulları Jimmy (Jennifer Sklias’ın önceki ilişkisinden olan oğlu) ile birlikte New York’ta yaşıyor.