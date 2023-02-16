Dave Gnaase kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dave Gnaase Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dave Gnaase adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dave Gnaase Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dave Gnaase 14 Aralık 1996 tarihinde Schwäbisch Gmünd şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dave Gnaase Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B O K S yapmaktadır. Dave Gnaase, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Saarbrücken futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Saarbrücken takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dave Gnaase'nin 1.FC Saarbrücken ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dave Gnaase Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dave Gnaase isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dave Gnaase Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dave Gnaase futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Heidenheim U19

1 Temmuz 2015 yılında Heidenheim

29 Ocak 2016 yılında SpVgg Neckarelz

30 Haziran 2016 yılında Heidenheim

1 Temmuz 2018 yılında Würzb. Kickers

7 Eylül 2020 yılında KFC Uerdingen

1 Temmuz 2021 yılında Saarbrücken

Dave Gnaase Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dave Gnaase şuan 1.FC Saarbrücken takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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