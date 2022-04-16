Davetiye Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Davetiye Satış Elemanı görev tanımı nedir, Davetiye Satış Elemanı ne iş yapar, Davetiye Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Davetiye Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Davetiye Satış Elemanı Tanımı;

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Davetiye Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Davetiye Satış Elemanı Maaşları

Davetiye Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Davetiye Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Davetiye Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.88

Meslek Adı :

Davetiye Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Diğer Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Davetiye çeşitlerinin tanıtım satış ve teslimat işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Davetiye Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mağazaya gelen müşterileri güler yüzle karşılamak,

b) Evlenecek çiftlerin zevklerine göre uygun olan davetiye kataloglarını onların beğenilerine sunmak,

c) Alternatif fiyat gruplarındaki davetiye örneklerini müşterilere önermek,

d) Davetiye kataloglarını müşterilerin beğenisine sunmak,

e) Davetiye beğenmelerinde müşterilere yardımcı olmak,

f) Beğendikleri davetiyenin üzerine yazılması istenilen bilgileri not almak,

g) Davetiyeye uygun zarf seçimine yardımcı olmak,

h) Ürünün model ve tasarımına göre istenilen sayıda sipariş almak,

i) Adres bilgilerini kaydetmek, j) Davetiyeleri belirlenen günde ve zamanında teslim etmek,

k) Vitrin düzenlemesi ve temizliği yapmak,

l) Yıpranan davetiye örneklerini yenilemek,

m) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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