Davetliler düğün salonuna Bakan Koca’nın açıklaması ile alınıyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir düğün salonu misafirlerine önce Sağlık Bakanı'nın açıklamalarını izletiyor, ardından çifti salona davet ediyor.

Korona virüs nedeniyle düğünler bir süredir yapılamıyordu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle belirlenen bazı kurallara uyulmak şartıyla 1 Temmuz'da düğünler tekrar yapılmaya başlandı. Amasya'nın Suluova ilçesinde düğün salonu işletmeciliği yapan Mustafa Çolak, farkındalık oluşturmak adına salona gelen misafirlere önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düğün salonları ile ilgili açıklamalarını sinevizyondan izletiyor, ardından çifti salona davet ediyor.

Salonların 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete başladığı ve kurallara riayet ederek düğün programlarının devam ettiğini belirten salon işletmecisi Mustafa Çolak, "Valiliğimiz ve Kaymakamlığımızdan bizlere ulaşan tedbirler çerçevesinde faaliyetlerimize başladık ayrıca daha da etkili olması açısından Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın düğün salonları ile ilgili açıklamalarından bir kesit oluşturduk ve davetlilere özellikle izletiyoruz. Düğün sahipleri gelen davetlileri uyarmakta zorlanıyorlardı. Bizler de gelen misafirlerimizi bakanımızın açıklamaları ile karşılıyoruz. Çok da etkili oldu. Misafirlerin fiilen kurallara daha çok uyduğunu gördük" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA