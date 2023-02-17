David Achucarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Achucarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Achucarro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Achucarro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Achucarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Achucarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Achucarro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Achucarro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Achucarro 5 Ocak 1991 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin,Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da David Eduardo Achucarro Trinidad şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Achucarro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSUA GROUP yapmaktadır. David Achucarro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almagro futbol takımında oynamaktadır. Club Almagro takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Achucarro'nin Club Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

David Achucarroboyu ve yaşı kaç

David Achucarro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Achucarro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

David Achucarro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Achucarro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Boca Juniors

25 Temmuz 2012 yılında Douglas Haig

30 Haziran 2013 yılında Boca Juniors

6 Temmuz 2013 yılında Godoy Cruz

30 Haziran 2014 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2014 yılında Olimpo

31 Aralık 2014 yılında Boca Juniors

1 Ocak 2015 yılında Ferro

14 Ocak 2016 yılında CA Talleres

15 Temmuz 2016 yılında CA Temperley

15 Ağu 2017 yılında Nueva Chicago

1 Temmuz 2019 yılında Cúcuta Dep.

6 Ocak 2020 yılında La Serena

3 Mart 2021 yılında CA San Telmo

1 Ocak 2022 yılında Nueva Chicago

1 Ocak 2023 yılında Almagro

David Achucarro kimdir

David Achucarro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Achucarro şuan Club Almagro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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David Achucarro nereli

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