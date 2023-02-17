David Affengruber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Affengruber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Affengruber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Affengruber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Affengruber 19 Mart 2001 tarihinde Scheibbs şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Affengruber Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. David Affengruber, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Affengruber'nin SK Sturm Graz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Affengruber Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/davidaffengruber/

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David Affengruber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Affengruber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

David Affengruber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Affengruber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2013 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2015 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2017 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Liefering

1 Ocak 2021 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2021 yılında Sturm Graz

David Affengruber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Affengruber şuan SK Sturm Graz takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

David Affengruber Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Wieselburg (2007-)

Avusturya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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