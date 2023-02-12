David Alaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Alaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Alaba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Alaba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Alaba 24 Haziran 1992 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Avusturya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı David Olatukunbo Alaba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Alaba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. David Alaba, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Alaba'nin Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

David Alaba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/David_Alaba/

http://www.instagram.com/davidalaba/?hl=com

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http://www.facebook.com/david.alaba.10888/?fref=ts

David Alaba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Alaba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 55.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 65.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

David Alaba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Alaba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2002 yılında FK Austria Wien

1 Ocak 2007 yılında Austria U17

1 Temmuz 2007 yılında Austria U19

1 Ocak 2008 yılında A. Vienna Res.

31 Temmuz 2008 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2009 yılında FC Bayern II

1 Temmuz 2010 yılında Bayern

1 Ocak 2011 yılında Hoffenheim

30 Haziran 2011 yılında Bayern

1 Temmuz 2021 yılında Real

David Alaba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Alaba şuan Real Madrid takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

David Alaba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Aspern (11/2001-2002), FK Austria Wien (2002-2008), FC Bayern München (2008-2010)

Avusturya takımında 8 numaralı formasıyla 14 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 98 maçta 15 gol atmıştır.

Avusturya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Avusturya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 25 Nisan 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 4 gol atmıştır.

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