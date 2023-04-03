David Amegnaglo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Amegnaglo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Amegnaglo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Amegnaglo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Amegnaglo 28 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Amegnaglo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nitro35 yapmaktadır. David Amegnaglo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Freiburg U19 futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Amegnaglo'nin SC Freiburg U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
David Amegnaglo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Amegnaglo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında U'haching Alt.
1 Temmuz 2021 yılında U'haching U17
1 Temmuz 2022 yılında SC Freiburg U19
David Amegnaglo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Amegnaglo şuan SC Freiburg U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Bayern München (-2019), SpVgg Unterhaching (2019-2022), SC Freiburg (2022-)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.