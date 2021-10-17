David Amess'in ailesinden halka çağrı: Nefreti bir kenara bırakın

Olay, 15 Ekim Cuma günü seçim bölgesi Essex'teki toplantısı sırasında 25 yaşındaki Somali kökenli Ali Harbi Ali tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti milletvekili David Amess hayatını kaybetmişti. Bugün Amess'in ailesi halka çağrıda bulundu. Yapılan açıklama Londra polisi aracılığıyla yayımlandı.

Evli ve 5 çocuğu olan milletvekilini saygıyla anan ailenin açıklamasında, "David'i güçlü ve cesur bir şekilde tanımlamak gerekir. O bir vatansever ve barış adamıydı." ifadelerine yer verildi.

İnsanlardan farklılıklarını bir kenara bırakmalarını ve herkese nezaket ve sevgi göstermelerini istenen metinde, "Irkı, dini veya siyasi görüşü ne olursa olsun hoşgörülü olun ve anlamaya çalışın." ifadesine yer verildi.

Aile olarak bu korkunç olayın neden meydana geldiğini anlamaya çalıştıklarını kaydeden aile, olay sonrası verilen destek mesajlarına teşekkür etti.

İngiltere'de şoke eden olay! Milletvekili David Amess bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti

NE OLMUŞTU?

1997'den bu yana milletvekili olan 69 yaşındaki Amess, seçim bölgesi Essex'teki toplantısı sırasında 15 Ekim'de 12.05'te (TSİ 14.05) bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla kez bıçaklamıştı.

Saldırı sonrası 25 yaşındaki zanlı gözaltına alınırken, olayın terör eylemi olduğu açıklanmıştı.

Haber ajansı PA, saldırganın Somali kökenli Ali Harbi Ali olduğunu duyururken, terörle mücadele ekipleri zanlıyla bağlantılı olduğu düşünülen Londra'daki bazı adreslerde arama yapmıştı.

Ülkede 2016'da İşçi Partisi Milletvekili Jo Cox, seçim bölgesi Birstall'da uğradığı silahlı ve bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.