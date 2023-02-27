David Anane Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Anane Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Anane Martin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Anane Martin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Anane Martin 24 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da David Martin Anane şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Anane Martin Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESC yapmaktadır. David Anane Martin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Liepaja futbol takımında oynamaktadır. FK Liepaja takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Anane Martin'nin FK Liepaja ile sözleşmesi 15 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

David Anane Martin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Anane Martin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Anane Martin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Anane Martin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FDC Vista

5 Ağustos 2020 yılında Fremad Amager

18 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

3 Ocak 2023 yılında Liepaja

David Anane Martin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Anane Martin şuan FK Liepaja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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