David Andujar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Andujar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Andujar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Andujar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Andujar 21 Ağustos 1991 tarihinde Torrejón de Ardoz şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da David Andújar Jiménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Andujar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini G.B SPORT yapmaktadır. David Andujar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tianjin Jinmen Tiger futbol takımında oynamaktadır. Tianjin Jinmen Tiger takımına 15 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. David Andujar'nin Tianjin Jinmen Tiger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Andujar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/davidandujar4/

David Andujar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Andujar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Andujar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Andujar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında AD Torrejón

1 Temmuz 2012 yılında CD Coslada

1 Temmuz 2016 yılında CD Móstoles

14 Ağustos 2017 yılında R. Majadahonda

11 Temmuz 2019 yılında FC Cartagena

15 Nisan 2022 yılında TJ Jinmen Tiger

David Andujar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Andujar şuan Tianjin Jinmen Tiger takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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