David Arapovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Arapovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Arapovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Arapovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Arapovic 27 Mart 2003 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da David Arapović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Arapovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Arapovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krsko futbol takımında oynamaktadır. NK Krsko takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Arapovic'nin NK Krsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Arapovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Arapovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Arapovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Arapovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Eylül 2010 yılında Precko Zagreb

22 Ağu 2014 yılında NK Zagreb Alt.

1 Temmuz 2018 yılında NK Zagreb U17

2 Ağu 2019 yılında NK Sesvete U17

14 Şubat 2020 yılında NK Krsko U17

1 Temmuz 2020 yılında NK Krsko U19

1 Temmuz 2022 yılında NK Krsko

David Arapovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Arapovic şuan NK Krsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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