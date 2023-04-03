David Arguelles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Arguelles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Arguelles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Arguelles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Arguelles 10 Ocak 2002 tarihinde Gijón şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da David Argüelles Álvarez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Arguelles Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eugenio Botas Asesoria Deporti yapmaktadır. David Arguelles, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting de Gijón B futbol takımında oynamaktadır. Sporting de Gijón B takımına 24 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. David Arguelles'nin Sporting de Gijón B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Arguelles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Arguelles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Arguelles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Arguelles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sporting Juv. A

24 Temmuz 2020 yılında Sporting B

David Arguelles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Arguelles şuan Sporting de Gijón B takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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