David Artner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Artner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Artner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Artner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Artner 25 Eylül 2004 tarihinde Szombathely şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Artner Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Artner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mosonmagyaróvári TE 1904 futbol takımında oynamaktadır. Mosonmagyaróvári TE 1904 takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Artner'nin Mosonmagyaróvári TE 1904 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Artner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Artner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Artner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Artner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2015 yılında Videoton Jgd.

1 Eylül 2017 yılında MTK Budapest Alt

22 Mart 2019 yılında Főnix FC

23 Ağustos 2019 yılında Győr U17

10 Şubat 2021 yılında Pápai PFC

29 Temmuz 2021 yılında Paksi FC II

28 Ocak 2022 yılında Haladás

7 Temmuz 2022 yılında Nyíregyháza

24 Ocak 2023 yılında Mosonmagyaróvár

David Artner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Artner şuan Mosonmagyaróvári TE 1904 takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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