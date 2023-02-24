David Atanaskoski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Atanaskoski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Atanaskoski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Atanaskoski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Atanaskoski 21 Ekim 1996 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Давид Атанаскоски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Atanaskoski Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Atanaskoski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizani futbol takımında oynamaktadır. FK Partizani takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Atanaskoski'nin FK Partizani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Atanaskoski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Atanaskoski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Atanaskoski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Atanaskoski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Horizont

1 Ocak 2017 yılında Akad. Pandev

30 Ocak 2020 yılında Makedonija

9 Mart 2021 yılında Shakhter K.

7 Şubat 2022 yılında Makedonija

1 Temmuz 2022 yılında FK Partizani

David Atanaskoski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Atanaskoski şuan FK Partizani takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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