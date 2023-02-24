David Babunski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Babunski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Babunski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Babunski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Babunski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Babunski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Babunski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Babunski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Babunski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Babunski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Babunski 1 Mart 1994 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kuzey Makedonya,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Дaвид Бабунски şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Babunski Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ab9sportmanagement yapmaktadır. David Babunski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mezőkövesd Zsóry FC futbol takımında oynamaktadır. Mezőkövesd Zsóry FC takımına 28 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. David Babunski'nin Mezőkövesd Zsóry FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

David Babunski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/davidbabunski

http://www.instagram.com/davidbabunski/

David Babunski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Babunski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

David Babunski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Babunski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Barça U18

1 Temmuz 2011 yılında Barça U19

1 Temmuz 2013 yılında Barcelona B

28 Ocak 2016 yılında Kızılyıldız

30 Ocak 2017 yılında Yokohama F. M.

23 Ağustos 2018 yılında Omiya Ardija

2 Mart 2020 yılında FC Botosani

11 Ocak 2021 yılında FC Viitorul

27 Temmuz 2021 yılında Debrecen

31 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

28 Eylül 2022 yılında Mezőkövesd

David Babunski kimdir

David Babunski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Babunski şuan Mezőkövesd Zsóry FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

UDA Gramanet, FC Barcelona (2005-2016)

David Babunski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey Makedonya takımında 7 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 10 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 5 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

David Babunski nereli

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