David Ball kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Ball Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Ball adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Ball Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Ball 14 Aralık 1989 tarihinde Manchester şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da David Michael Ball şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Ball Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Asset Management yapmaktadır. David Ball, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wellington Phoenix futbol takımında oynamaktadır. Wellington Phoenix takımına 9 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. David Ball'nin Wellington Phoenix ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

David Ball Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/davidbally/

Haberin Devamı

David Ball Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Ball isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

David Ball Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Ball futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Man City Res.

1 Ağustos 2010 yılında Swindon Town

13 Ocak 2011 yılında Man City Res.

31 Ocak 2011 yılında Peterborough

31 Ağustos 2011 yılında AFC Rochdale

10 Ekim 2011 yılında Peterborough

24 Kasım 2011 yılında AFC Rochdale

15 Ocak 2012 yılında Peterborough

23 Temmuz 2012 yılında Fleetwood

1 Temmuz 2017 yılında Rotherham

31 Ağustos 2018 yılında Bradford

31 Mayıs 2019 yılında Rotherham

9 Temmuz 2019 yılında Wellington P.

David Ball Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Ball şuan Wellington Phoenix takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.