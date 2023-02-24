David Banai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Banai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Banai kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Banai ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Banai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Banai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Banai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Banai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Banai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Banai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Banai 9 Mayıs 1994 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Banai Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. David Banai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Újpest FC futbol takımında oynamaktadır. Újpest FC takımına 1 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. David Banai'nin Újpest FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Banai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Banai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

David Banai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Banai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Újpest U17

1 Ocak 2011 yılında Újpest U19

1 Temmuz 2011 yılında Újpest II

1 Temmuz 2012 yılında Újpest FC

David Banai kimdir

David Banai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Banai şuan Újpest FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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David Banai nereli

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