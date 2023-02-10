David Barbona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Barbona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Barbona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Barbona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Barbona 22 Şubat 1995 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı David Matías Barbona şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Barbona Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini QSAOK yapmaktadır. David Barbona, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensa y Justicia futbol takımında oynamaktadır. Defensa y Justicia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Barbona'nin Defensa y Justicia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Barbona Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/davidbarbona19/

David Barbona Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Barbona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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David Barbona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Barbona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Nueva Chicago

1 Ocak 2015 yılında Estudiantes

26 Ağu 2016 yılında Atl. Tucumán

30 Haziran 2017 yılında Estudiantes

5 Temmuz 2017 yılında Atl. Tucumán

1 Temmuz 2019 yılında Racing Club

5 Eylül 2020 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2022 yılında Querétaro FC

31 Aralık 2022 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2023 yılında Defensa

31 Aralık 2023 yılında Club Tijuana

David Barbona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Barbona şuan Defensa y Justicia takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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