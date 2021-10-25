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  3. David Beckham, Dünya Kupası'nın yüzü oldu! Götürülen teklif dudak uçuklattı!

David Beckham, Dünya Kupası'nın yüzü oldu! Götürülen teklif dudak uçuklattı!

Dünyanın en önemli takımlarında forma giyen ünlü eski futbolcu David Beckham'a Dünya Kupası'nın yüzü olması için Katar tarafından teklif götürüldü. Yıldız isimin kabul ettiği sözleşmeyle alacağı ücret ise dudak uçuklattı.

David Beckham, Dünya Kupası'nın yüzü oldu! Götürülen teklif dudak uçuklattı!

Futbol oynadığı dönemde Real Madrid, Manchester United ve Paris Saint Germain gibi takımlarda oynayan ünlü isim David Beckham, PSG'de oynadığı dönemde ilişkilerini geliştirdiği Katarlılardan çılgın bir teklif aldı. Eski kariyeri ve yıllara meydan okuyan görüntüsü ile dikkat çeken David Beckham'a Katar'da düzenlenecek dünya kupasının yüzü olması için teklif götürüldü. Ünlü isim sözleşmeye imza attı.

10 YIL BOYUNCA FUTBOL ELÇİSİ OLACAK

Anlaşmayla birlikte turnuvanın yüzü olacağı ifade edilen yıldız ismin, Katar'ın kültür ve turizm aktivitelerine katkı sağlaması amaçlanıyor. İngiliz futbolunun efsane isimleri arasında yer alan David Beckham, bu sözleşme ile birlikte, Katar'dan 150 milyon sterlin değerinde ödeme alacak. 10 yıl sürecek anlaşma ile futbol elçiliği yapacak.

David Becham dünya kupasının yüz ü oldu. Götürülen teklif dudak uçuklattı!

David Beckham, yakın zamanda Katar’da turistik geziler yapmış ve stadyumları gezdiği haberleriyle futbol gündeminde yer edinmişti. Son gelen haberler ile bunun bir keyif gezisi olmadığı ortaya çıktı. Katar Futbol Federasyonu’yla 150 milyon Euro değerinde bir sözleşmeye imza atan Beckham, anlaşmaya göre seneye Katar’daki FIFA Dünya Kupası’nın yüzü olacak. 10 yıl boyunca ülkede futbola dayalı kültür ve turizm aktivitelerinde de yer alacak olan yıldız ismin yakın çevresi, anlaşma sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi.

"David, hayatın birçok alanında futbolun büyük bir iyilik gücünün olduğuna inanıyor. Dünya Kupası sona erdiğinde, Katar'da futbolun daha geniş kitlelere yayılmasını ve harika bir turnuvanın geride bırakılmış olmasını dört gözle bekliyor"

David Becham dünya kupasının yüz ü oldu. Götürülen teklif dudak uçuklattı!

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