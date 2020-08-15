Arka Sıradakiler adlı dizide gerçekleştirdiği Selin karakteriyle hafızalara kazınan Türkiye'nin sevilen oyuncusu İlkin Tüfekçi, yaptığı bir duyuruyla herkesi mutlu etti. Instagram hesabında David Beckham tarafından izlenen bir hikayesinin ekran görüntüsünü paylaşan Tüfekçi, paylaşımına 'Bi dk doğru mu gödük?' notunu düştü. Yaşadığı şaşkınlığı takipçileriyle paylaşan İlkin Tüfekçi'nin sevincine tüm hayranları ortak oldu.

BECKHAM TARAFINDAN İZLENEN PAYLAŞIM MERAK KONUSU OLDU

Tüfekçi'nin yaptığı paylaşımı gören bazı sosyal medya kullanıcıları Beckham'ın hesabının kendisine ait, gerçek bir hesap olmadığını iddia ederken İlkin Tüfekçi tarafından paylaşılan ve David Beckham'ın izlediği hikaye, merak konusu oldu . Tüfekçi, usta sanatçı Müşfik Kenter ile yıllar önce çekilmiş olduğu bir fotoğrafı hikayesinde paylaşmıştı.

İlkin Tüfekçi kimdir? Hangi dizilerde oynadı? İlkin Tüfekçi boyu kaç?