David Belanka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Belanka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Belanka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Belanka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Belanka 24 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Belanka Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Békéscsaba 1912 Elöre SE futbol takımında oynamaktadır. Békéscsaba 1912 Elöre SE takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. David Belanka'nin Békéscsaba 1912 Elöre SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Belanka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Belanka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Békéscsaba U17
1 Temmuz 2015 yılında Békéscsaba U19
2 Ağustos 2018 yılında Algyöi SK
31 Ağustos 2020 yılında Makói FC
8 Şubat 2023 yılında Békéscsaba
David Belanka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Belanka şuan Békéscsaba 1912 Elöre SE takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.
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