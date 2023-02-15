David Bendrik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Bendrik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Bendrik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Bendrik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Bendrik 27 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Bendrik Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Bendrik, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Varbergs BoIS futbol takımında oynamaktadır. Varbergs BoIS takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. David Bendrik'nin Varbergs BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

David Bendrik Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Bendrik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Bendrik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Bendrik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Varbergs BoIS

David Bendrik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Bendrik şuan Varbergs BoIS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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