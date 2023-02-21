David Beranek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Beranek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Beranek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Beranek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Beranek 8 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da David Beránek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Beranek Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sellier & Bellot Vlasim futbol takımında oynamaktadır. FC Sellier & Bellot Vlasim takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Beranek'nin FC Sellier & Bellot Vlasim ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Beranek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Beranek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Beranek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Beranek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2022 yılında Slavia Prag B

16 Ocak 2023 yılında Vlasim

David Beranek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Beranek şuan FC Sellier & Bellot Vlasim takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FK Klánovice (2010 - 2013)FK Viktoria Žižkov (2013 - 2018)SK Slavia Praha (2018 - 2022)

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