David Blacha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Blacha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Blacha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Blacha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Blacha 22 Ekim 1990 tarihinde Wickede şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Almanya,Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Blacha Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. David Blacha, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Blacha'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Blacha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Blacha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Blacha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Blacha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2007 yılında B. Dortmund U19

1 Temmuz 2009 yılında Rot Weiss Ahlen

1 Temmuz 2011 yılında Sandhausen

1 Temmuz 2013 yılında Hansa Rostock

9 Ocak 2015 yılında Wehen Wiesbaden

1 Temmuz 2018 yılında Osnabrück

1 Temmuz 2021 yılında SV Meppen

David Blacha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Blacha şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

David Blacha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC 09 Fröndenberg (-2000), Borussia Dortmund (2000-2009)

Polonya U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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