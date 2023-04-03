David Bohac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Bohac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Bohac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Bohac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Bohac 15 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da David Boháč şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Bohac Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Bohac'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Bohac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Bohac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Sparta Prag U19
David Bohac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Bohac şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TJ Sokol Lochkov (2012 - 2015)
Fotbalová akademie Alexe Zbura (2015 - 2016)
SK Čechoslovan Chuchle (2016)
FK Motorlet Praha (2016 - 2017)
Sokol Hostouň (2017 - 2018)
Bohemians Praha 1905 (2018 - 2019)
AC Sparta Praha (2019 -)
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