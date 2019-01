David Bowie Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

DAVİD BOWİE KİMDİR?

Doğum tarihi : 08.Ocak.1947 Ölüm tarihi : 10.Ocak.2016

David Bowie kaç yaşında öldü : 69

Burcu : Oğlak

Meslek : Müzisyen, Sinema Oyuncusu, Prodüktör

David Bowie doğum yeri : Brixton, Londra, İngiltere

Ölüm yeri : Londra, İngiltere

DAVİD BOWİE BİYOGRAFİSİ

Rock müziğin efsane ismi.

İngiliz müzisyen, söz yazarı, şarkıcı ve aktör. Gerçek adı David Robert Jones'dur. Son 50 yılda müziğin çehresini değiştirmiş, rock türünün idolü olarak görülmüş, efsane olarak kabul edilmiştir. Glam Rock'ın öncüsüdür ve yaşayan en iyi seslerden biri olarak olarak görülmektedir. Sanatın birçok alanında yeteneğini göstermiş olan sanatçı, Nirvana, U2, The Cure, Smashing Pumpkins ve Marilyn Manson'a kadar oldukça fazla sayıda müzisyen ve gruba ilham vermiş, kariyeri boyunca sayısız önemli çalışmaya imza atmıştır.

David Bowie, 8 Ocak1947'de Brixton, Londra, İngiltere'de dünyaya geldi. Yorkshire'lı bir babayla İrlandalı bir annenin oğluydu. Doğumundan kısa bir süre sonra evlenen anne babasıyla altı yaşına kadar Brixton'da yaşadıktan sonra Kent'e taşındı. Bromley Technical High School'da eğitim gören Bowie, onüç yaşında saksafon çalmaya başladı. Ayrıca çeşitli gruplarda yer aldı. Okul yıllarında bir kavga sonucu George Underwood tarafından sol gözü ciddi anlamda zarar gördü ve yaklaşık 8 ay eğitimden uzak kaldı. Doktorlar kör olma tehlikesi taşıdığı için böyle bir karar vermişlerdi. İlk müzisyenlik deneyimini Little Richard’ın grubunda saksafon çalarak yaşayan Bowie, 16 yaşındaki mezuniyetinin ardından King Bees, Manish Boys ve Davey Jones and the Lower Third gibi bazı MOD gruplarında çalıştı. Bu gruplarla gerçekleştirdiği single çalışmaları pek ilgi görmemişti ancak bu deneyimler saksafonun yanında vokalistlik yeteneğini de geliştirmesini sağladı. Tarih 1966'yı gösterdiğinde, Teksas’lı efsanevi kahraman Jim Bowie ve onunla bütünleşmiş olan bıçağından esinlenerek soyadını ‘Bowie’ olarak değiştirdi ve bir yıl sonra ilk albümünü Dream Records etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. Zamanının çok ilerisinde olan bu albüm birçok farklı soundu içeriyordu. Özellikle albümün son şarkısı “Please Mr. Gravedigger”da kullandığı değişik vokal efektleriyle birçok müzik eleştirmeninin ilgisini çekti. Daha o dönemde kült albüm kategorisine sokulan bu başarılı başlangıçla, prodüktör Tony Visconti ile beraber birçok klasik parçaya imza atmış oluyordu.

Bowie 19 Mart 1970'te Angela'yla hayatını birleştirdi ve bu evlilikten 30 Mayıs1971'de ilk oğlu Duncan Zowie Haywood Jones dünyaya geldi. Aynı yıl goth rock, darkwave ve sci-fi alt yapılarıyla kaydettiği “The Man Who Sold The World” albümünü yayınladı. Müzik otoriteleri albümün Bowie’nin gerçek hikayesinin başladığı albüm olarak değerlendirdiler ve çalışmaya adını veren şarkı Nirvana başta olmak üzere birçok müzisyen tarafından yeniden yorumlanarak klasik oldu. Bu albüm ayrıca Glam Rock türünü başlatan çalışma olarak müzik tarihine geçti.

Fazlasıyla kişisel bulunan ancak İngiltere listelerinde üç numaraya kadar yükselen dördüncü stüdyo albümü “Hunky Dory” ile sanatçı, glam rock tarzında başarılı bir çalışmaya daha imza atmış oluyordu. Kapağı, müziği ve sözleri ile ‘kitsch’ kategorisinde kabul edilen bu albümden sonra 1972'de “The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars” geldi. Ziggy Stardust adlı Mars’lı bir rock n’roll karakterinin dünyaya inişini ve yaşaust”, “Moonage Daydream”, “Hang On To Yourself” ve “Suffragete City” gibi parçalar klasikleşti.

Yaptığı bir röportajda biseksüel olduğunu açıklayan sanatçı, bu cesur davranışıyla kendi döneminin bir çok müzisyeninden ayrılmış oluyordu. Bowie, o dönemde Lou Reed’in “Transformer” albümünde Mick Ronson ile birlikte prodüktörlük yaptı. Ayrıca Iggy Pop’un grubu The Stooges’a da kendi plak şirketi MainMan Productions aracılığıyla yardımcı oldu.

1973'te İngiltere listelerinde bir numaraya yükselen ve en iyi albümlerinden biri olarak kabul edilen "Aladdin Sane” i yayınlayan müzisyen aynı yıl “Pin Ups”ı müzikseverlerle buluşturdu. Konser ve turne programlarıyla adını daha geniş kitlelere duyurdu ve yıldızı parlamaya devam etti. Bowie konserleri her zaman yenilikçi ve göz kamaştırıcı olmalarıyla dikkat çekti. Müzikte her zaman denenmeyeni deniyor, sahne performansı ve tiyatral gösterileriyle odak noktası haline gelmeyi başarıyordu. Eylül 1972'de çıktığı Amerika turnesi oldukça başarılı geçen müzisyen artık Ziggy Stardust ismiyle tanınıyordu. Ancak yarattığı Ziggy karakterinden uzaklaşmak isteyen şarkıcı, özellikle gay kültürünün sembolü haline gelerek 1967 yılında başlayan eşcinsel hareketinin en önemli temsilcilerinden biri haline geldi.

Amerika turnesi sırasında etkisi altında kaldığı değişik müzik akımlarının etkisinde 1975'de Young Amerikans ortaya çıktı. John Lennon ile birlikte yaptığı Fame, Amerika'da bir numaraya yükselen ilk single'ı oldu. Albümü The Man Who Fell To Earth isimli bilim kurgu filmi takip etti.

George Orwell’ın “1984” adlı kitabından etkilenerek 1974 Nisan ayında “Diamond Dogs” albümünü yayınlayan David Bowie'nin, sonrasında çıktığı turnede gerçekleştirdiği performanslar BBC televizyonunca belgeselleştirilerek “Cracked Actor” adıyla yayınlandı. Aynı sene “David Live” adlı ilk konser albümünü piyasaya süren sanatçı, bu albümle İngiltere listelerinde 2 numara olmayı başardı. Sanatçı Amerika turnesi sırasında birçok değişik müzik akımının etkisi altında kalmıştı ve bu etkilenimlerle oluşturduğu “Young Americans” albümünde John Lennon ve Luther Vandross gibi isimlerle çalıştı. Lennon'la birlikte kaydettiği Fame Amerika'da bir numaraya yükselen ilk single'ı oldu. Ardından 1976 yılında The Man Who Fell To Earth isimli bilim kurgu filminde rol aldı.

David Bowie 1976'da Brain Eno ile çalışmaya başladı ve bu ortaklık sonucu Boys Keep Swinging ve Repetition gibi ünlü şarkılar dinleyiciyle buluştu. Bowie 8 Şubat1980'de eşi Angela'dan boşandı. Aynı yıl The Hunger ve Merry Christmas Mr Lawrence isimli filmlerde başrol oynayan Bowie, 1983'de Let's Dance albümünü yayınladı. Ardından Serious Moonlight turnesine çıktı. Lets Dance seksenlerin değişen müzik akımlarından nasibini almıştı ve Modern Love, China Girl o dönemin hitleri arasına girdi. The Cat People filminin müziklerini yazan sanatçı Cat People isimli hitiyle uzun süre radyoların favorisi oldu. Bir yıl aradan sonra bu kez Tonight albümüyle dinleyicinin karşısına çıkan müzisyen, Loving The Alien hitini müzik tarihine kazandırdı.

1985'de The Falcon And The Snowman filmi için Pat Metheny Group'la birlikte This Is Not America ardından Mick Jagger ile Dancing In The Street isimli parçaları yaptı. 1986'daysa Labyrinth filminde Goblin Kralı Jareth'i canlandıran Bowie, When The Wind Blows isimli çizgi filmin ve "Absolute Beginners” adlı filmin tema müziğini hazırladı. 1987'de yayınladığı “Never Let Me Down” adlı stüdyo albümü başarılı olamayınca hayranlarından özür dileme gereği duyan sanatçı 1988'de sahne şovlarının ağırlıktaolduğu “Glass Spider” adlı dünya turnesine çıktı. Aynı yıl Martin Scorsese filmi “The Last Temptation Of Christ”da Pontius Pilate karakterini canlandırdı.

1988'de süpriz bir şekilde gitarda Reeves Gabrels, davulda Hunt Sales ve basda Tony Sales'den oluşan Tin Machine isimli grubu kuran müzisyen, grupla birlikte 2 albüm yayınladı ve 1992 yılına kadar çalışmalarını sürdürdü. Bowie o sene Somalili ünlü süper model Iman Abdulmacid'le hayatını birleştirdi ve çiftin Alexandria Zahra Jones isminde bir kız çocukları oldu. Ayrıca Iman'ın önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı Zulekha'yla birlikte Bowie üç çocuğun babası oluyordu.

1993'de yeniden solo çalışmalara yönelen sanatçı, soul, caz ve hip-hop altyapılı “Black Tie White Noise” adlı albümünü yayınladı ve zirveye yerleşti. Albümünde Amerika’daki ayrımcılığı eleştiren Bowie, “Jump They Say” single’ı uzun süre başarısını devam ettirdi. 1995 yılında Brian Eno'yla hazırladığı “Outside”; 1997'de elektronik temalara yer verdiği "Earthling” adlı albümleri hayranlarıyla buluşturan sanatçı, 1998'de “Velvet Goldmine” filminin ilham kaynağı oldu. Iggy Pop'la olan ilişkisinin senaryolaştırılıp beyaz perdeye aktarıldığı bu yapımın gerçeklerden biraz uzak olduğunu açıkladı. Bir sonraki yıl “’hours...’” albümünü yayınlayan efsane müzisyen, 2000 senesinde “Bowie At The Weeb” adlı derleme albümü hayranlarıyla buluşturdu. Ardından Tony Visconti ile birlikte hazırladığı Toy albümü geldi.

2002'de "Best Of Bowie”, 2003'te “Reality” adlı albümler müzik marketlerdeki yerlerini aldılar. Ardından “A Reality Tour” adlı turneye çıkan Bowie, turnenin hemen başında kalp krizi geçirdi ve konserlere ara vermek zorunda kaldı. Kısa sürede iyileşen sanatçı, turneye kaldığı yerden devam etti ve 2004 senesinde “A Reality Tour” adlı DVD’yi yayınladı.Aynı sene “Shrek 2” ve “The Life Aquatic With Steve Zissou” adlı filmlerin soundtrack’lerine katkıda bulunan sanatçı, 2005'te Arcade Fire grubunun “Funeral” albümündeki “Wake Up” adlı parçada konuk müzisyen olarak yer aldı.

Bowie, 2006'da David Gilmour’un bir konserinde sahneye çıkarak sanatçıya iki parçasında eşlik etti ve 2007'de New York’ta gerçekleşen “Highline” ismindeki performansta küratör olarak yer aldı.

2013 yılında 'The Next Day' adlı albümünü çıkarttı. Enson ölmeden 3 gün önce 8 Ocak 2016 tarihinde 'Blackstar' adlı albümü piyasaya çıktı.

10 Ocak 2016 tarihinde Londra, İngiltere'de karaciğer kanseri hastalığı nedeni ile 69 yaşında öldü.

Evlilikleri :

1.eşi: 19 Mart 1970 tarihinde Angie Bowie ile evlendi. 8 Şubat 1980 tarihinde boşandı. 30 Mayıs 1971 tarihinde Duncan Zowie Haywood Jones adında bir oğlu oldu.

2.eşi: Haziran 6 1992 tarihinde model Iman Abdulmacid ile evlendi. 15 Ağustos 2000 tarihinde Alexandria Zahra Jones adında bir kız çocuğu oldu.

"Hiçbir yaptığı iş bir öncekiyle aynı olmadı." Müziği de duruşu da giyim kuşamı da hiç durmadan değişti kendisiyle tanıştığımız 1967'den bu yana.

Albümleri :

1967 - David Bowie

1969 - Space Oddity

1970 - The Man Who Sold the World

1971 - Hunky Dory

1972 - The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars

1973 - Aladdin Sane

1973 - Pin Ups

1974 - Diamond Dogs

1975 - Young Americans

1976 - Station to Station

1977 - Low

1977 - Heroes

1979 - Lodger

1980 - Scary Monsters (And Super Creeps)

1983 - Let's Dance

1984 - Tonight

1987 - Never Let Me Down

1993 - Black Tie White Noise

1995 - Outside

1997 - Earthling

1999 - 'Hours...'

2002 - Heathen

2003 - Reality

2013 - The Next Day

2016 - Blackstar

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2013 - Yıldız Olmaya Ramak Kala (Arşivresimler) (Sinema Filmi)

2008 - August (Cyrus Ogilvie) (Sinema Filmi)

2006 - Scott Walker: 30 Century Man (Kendisi) (Sinema Filmi)

2006 - Prestij (Nikola Tesla) (Sinema Filmi)

2006 - Glastonbury (Kendisi) (Sinema Filmi)

2006 - Arthur ile Minimoylar (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2003 - Mayor of the Sunset Strip, (Kendisi) (Sinema Filmi)

2000 - İğrençlik ve Öfke (Kendisi) (Sinema Filmi)

2000 - Bay Rice'in Sırrı (Mr. Rice) (Sinema Filmi)

1999 - Everybody Loves Sunshine (Bernie) (Sinema Filmi)

1998 - Il mio West (Jack Sikora) (Sinema Filmi)

1996 - Şöhretin Bedeli (Andy Warhol) (Sinema Filmi)

1992 - İkiz Tepeler: Ateş Benimle Yür... (Phillip Jeffries) (Sinema Filmi)

1991 - The Linguini Incident (Monte) (Sinema Filmi)

1988 - Imagine: John Lennon (Kendisi) (Sinema Filmi)

1986 - Labyrinth (Jareth the Goblin King) (Sinema Filmi)

1986 - Absolute Beginners (Vendice Partners) (Sinema Filmi)

1985 - Gece Yarısı (Colin Morris) (Sinema Filmi)

1983 - Merry Christmas Mr. Lawrence (Jack Celliers) (Sinema Filmi)

1983 - Kaptan Sarısakal (The Shark) (Sinema Filmi)

1983 - Açlık (John) (Sinema Filmi)

1981 - Christiane F. (Kendisi) (Sinema Filmi)

1978 - Just A Gigolo (Paul) (Sinema Filmi)

1976 - The Man Who Fell to Earth (Thomas Jerome Newton) (Sinema Filmi)

1973 - Ziggy Stardust and the Spiders... (Kendisi) (Sinema Filmi)

Müzik:

2005 - Çılgın (Sinema Filmi)

2003 - Karanlıklar Ülkesi (Sinema Filmi)

2001 - Kırmızı Değirmen (Sinema Filmi)

1986 - Kötü Kan (Sinema Filmi)