David Braw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Braw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Braw adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Braw Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Braw 23 Nisan 2003 tarihinde Maceió şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı David Medeiros dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Braw Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Braw, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Brasil (AL) futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Brasil (AL) takımına - tarihinde katılmıştır. David Braw'nin Clube de Regatas Brasil (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Braw Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Braw isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Braw Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Braw Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Braw şuan Clube de Regatas Brasil (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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