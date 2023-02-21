David Breda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Breda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Breda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Breda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Breda 4 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Breda Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Breda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sparta Kolin futbol takımında oynamaktadır. SK Sparta Kolin takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. David Breda'nin SK Sparta Kolin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Breda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Breda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Breda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Breda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2014 yılında FK Jablonec B

1 Ocak 2016 yılında Jablonec

18 Ağustos 2017 yılında Varnsdorf

31 Aralık 2017 yılında Jablonec

18 Temmuz 2018 yılında Dukla Prag

31 Aralık 2018 yılında Jablonec

8 Temmuz 2019 yılında Varnsdorf

31 Temmuz 2020 yılında Jablonec

3 Ağustos 2020 yılında Chrudim

18 Şubat 2022 yılında Dukla Prag

1 Eylül 2022 yılında Sparta Kolin

30 Haziran 2023 yılında Dukla Prag

David Breda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Breda şuan SK Sparta Kolin takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

David Breda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Hradec Králové (2003 - 2014)

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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