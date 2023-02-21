David Broukal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Broukal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Broukal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Broukal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Broukal 16 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Broukal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini STIG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dynamo Ceske Budejovice futbol takımında oynamaktadır. SK Dynamo Ceske Budejovice takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Broukal'nin SK Dynamo Ceske Budejovice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Broukal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Broukal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Broukal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Broukal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Slavia Prag B

22 Şubat 2017 yılında Olympia HK

17 Temmuz 2019 yılında Vlasim

10 Temmuz 2022 yılında C. Budejovice

David Broukal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Broukal şuan SK Dynamo Ceske Budejovice takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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