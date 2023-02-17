David Bumberger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Bumberger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Bumberger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Bumberger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Bumberger 5 Şubat 1999 tarihinde Rohrbach şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Bumberger Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. David Bumberger, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Vorwärts Steyr futbol takımında oynamaktadır. SK Vorwärts Steyr takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Bumberger'nin SK Vorwärts Steyr ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Bumberger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Bumberger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Bumberger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Bumberger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2009 yılında LASK Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2013 yılında AKA Salzb. U15

15 Temmuz 2014 yılında FAL U16

1 Temmuz 2015 yılında FAL U18

16 Ocak 2017 yılında Pasching/LASK

1 Temmuz 2018 yılında LASK

1 Temmuz 2019 yılında Juniors OÖ

5 Ekim 2020 yılında SCR Altach

31 Ağu 2022 yılında Vorwärts Steyr

4 Ocak 2023 yılında SCR Altach

5 Ocak 2023 yılında Vorwärts Steyr

David Bumberger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Bumberger şuan SK Vorwärts Steyr takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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