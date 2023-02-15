David Burubwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Burubwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Burubwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Burubwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Burubwa 23 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Burubwa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMS yapmaktadır. David Burubwa, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Västerås SK futbol takımında oynamaktadır. Västerås SK takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. David Burubwa'nin Västerås SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

David Burubwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Burubwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Burubwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Burubwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Norrköping U17

1 Ocak 2019 yılında Norrköping U19

1 Ocak 2021 yılında Sylvia

30 Kasım 2021 yılında Norrköping U19

8 Ocak 2022 yılında Västerås SK

David Burubwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Burubwa şuan Västerås SK takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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