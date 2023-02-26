David Cabezas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Cabezas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Cabezas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Cabezas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Cabezas 12 Haziran 1995 tarihinde Santo Domingo şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da David Estalin Cabezas Medina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Cabezas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD El Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD El Nacional takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. David Cabezas'nin CD El Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

David Cabezas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Cabezas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Cabezas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Cabezas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında CD Clan Juvenil

31 Ocak 2012 yılında El Nacional U20

1 Ocak 2013 yılında El Nacional B

1 Ocak 2016 yılında El Nacional U20

10 Mayıs 2016 yılında Pelileo SC

31 Aralık 2016 yılında El Nacional U20

1 Ocak 2017 yılında El Nacional B

1 Ocak 2018 yılında CD El Nacional

David Cabezas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Cabezas şuan CD El Nacional takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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