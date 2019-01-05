David Cameron Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DAVİD CAMERON KİMDİR?

Doğum tarihi : 09.Ekim.1966

David Cameron kaç yaşında : 53

Kilo & Boy :

Burcu : Terazi

Meslek : Başbakan

David Cameron doğum yeri : Londra, İngiltere

DAVİD CAMERON BİYOGRAFİSİ

55. İngiltere Başbakanı.

Tam adı, David William Donald Cameron’dır. Dört çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak, 9 Ekim 1966tarihinde Londra Berkshire bölgesinde dünyaya geldi, 3 yaşında Berkshire, Newbury’e taşındılar. Varlıklı ve güçlü bir bağları olan bir ailede büyüdü. Borsacı olan babası Ian Donald Cameron , doğuştan sakat olan bacakları kesilmesine ve bir gözünün sonradan kör olmasına rağmen kendisini hiçbir zaman özürlü bir insan olarak kabul etmedi. Cameron’ın annesi Mary Fleur ise, 30 yıl boyunca sulh hâkimliği yaptı. Soyu Kraliçe Victoria'nın amcası 4'üncü William'ın gayrimeşru kızı Erroll Kontesi Elizabeth Hay'a kadar uzanması nedeniyle Kraliçe'nin de uzaktan akrabası. Cameron 7 yaşındayken üst düzey bir hazırlık okulu olan Prens Edward ve Andrew’ın da gittiği aile geleneği olan İngiltere’nin en ünlü özel okulu, Heatherdown’a gönderildi. Ardından Eton Koleji'nde orta öğrenimini gördükten sonra Oxford Üniversitesi'nde Felsefe,Politika ve Ekonomi eğitimi aldı. Üniversite eğitimine başlamadan önce, bir yıl Muhafazakâr Partili milletvekili Tim Rathbone için çalıştı. Ayrıca üç ay Hong Kong’da bir gemicilik şirketinde görev alan Cameron, Sovyet Rusya ve Doğu Avrupa’yı gezdi.

Mezun olduktan sonra Muhafazakar Parti'nin Araştırma Bölümü'nde 1988-1993 yılları arasında çalıştı.Daha sonra Maliye Bakanlığı'nda özel danışman olarak görev aldı. 2001 yılında yapılan seçimlerde Muhafazakar Parti'den Witney bölgesi milletvekili seçilerek parlamentoya ilk kez adım attı.Avam Kamarası Sosyal İşler Komitesi üyeliğinde bulundu. 2003 yılı Haziran ayında gölge hükümette eğitim bakanlığına getirildi. Aynı yıl Aralık ayında Muhafazakar Parti Genel Başkan Yardımcısı seçildi. 2005 yılı seçimleri sonrası gölge hükümette eğitim bakanı oldu. 6 Aralık 2005 tarihinde Michael Howard'ın istifasıyla boşalan parti genel başkanlığına büyük oranda oy alarak seçildi.

Bu tarihten sonra Ana Muhalefet Partisi Lideri sıfatını kazandı. 5 yıl süreyle önce Başbakan Tony Blair ve sonra Başbakan Gordon Brown hükümetleri karşısında muhalefet eden ve değişim vaad eden Cameron, 6 Mayıs 2010 tarihinde yapılan seçimler sonrası partisini 307 milletvekiliyle birinci olarak hükümet kurma pozisyonuna getirdi. Ancak tek başına hükümet etme çoğunluğuna sahip olmadığı için Liberal Demokratlar ile koalisyon görüşmelerine başlayan Cameron 11 Mayıs 2010 tarihinde Kraliçe II. Elizabeth'den başbakanlık görevini aldı. Böylece Cameron hem son 200 yıldır seçilen en genç başbakan oldu hem de 1945 yılından sonra ilk kez koalisyon hükümetini oluşturan isim oldu. “yumuşak ve uzlaşı yanlısı” bir Muhafazakar Parti portresi çizse de, AB ile ilişkilere şüpheci bakmaya ve tüa devam ediyor.

İngiltere’nin 43 yaşındaki yeni başbakanı Cameron, 200 yıl önce 1812 yılında aynı göreve gelen Robert Banks Johnson’dan bu yana ülkenin gördüğü en genç lider. 13 yıl aradan sonra ülkeyi yönetecek ilk Muhafazakar Partili başbakan oldu.

Cameron’ın eşi Samantha Cameron lüks kırtasiye malları satan Smythson's şirketinde sanat yöneticisi olarak çalışıyor.

1996 yılında evlenen David Cameron, Samantha Cameron çiftinin ikisi kız biri erkek ;Nancy , Arthur ve Florence Rose Endellion adında üç 3 çocukları vardır. Ve Cameron çifti sakat doğan ve yoğun bakım gerektiren ilk çocukları Ivan’ı 2009’un Şubat ayında 6 yaşındayken vefat etti.

23 Haziran 2016 tarihinde AB referandumunu birlikten çıkma yanlılarının kazanmasından sonra Başbakan David Cameron istifa kararı aldı. David Cameron, 13 Temmuz 2016 tarihinde istifasını İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e sunarak, görevinden ayrıldı.