David Cancola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Cancola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Cancola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Cancola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Cancola 23 Ekim 1996 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Cancola Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DJM Sports Management yapmaktadır. David Cancola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ross County FC futbol takımında oynamaktadır. Ross County FC takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Cancola'nin Ross County FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

David Cancola Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Cancola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Cancola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Cancola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2011 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2012 yılında AKA Austria U18

1 Temmuz 2014 yılında A. Vienna Res.

1 Ocak 2017 yılında Austria Wien

29 Ağu 2017 yılında Wiener Neustadt

30 Haziran 2018 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2018 yılında Young Violets

5 Şubat 2019 yılında TSV Hartberg

10 Eylül 2020 yılında Slovan Liberec

23 Temmuz 2021 yılında Ross County

David Cancola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Cancola şuan Ross County FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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