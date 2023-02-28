David Choiniere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Choiniere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Choiniere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Choiniere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Choiniere 7 Şubat 1997 tarihinde Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Kanada uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Choiniere Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Axia Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Forge FC futbol takımında oynamaktadır. Forge FC takımına 7 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. David Choiniere'nin Forge FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Choiniere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Choiniere isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

David Choiniere Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Choiniere futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Haziran 2016 yılında Montreal

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

7 Mart 2019 yılında Forge FC

David Choiniere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Choiniere şuan Forge FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.