David Ciurel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Ciurel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Ciurel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Ciurel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Ciurel 26 Temmuz 2005 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da David Mirel Ciurel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Ciurel Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Ciurel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ripensia Timisoara U19 U19 futbol takımında oynamaktadır. Ripensia Timisoara U19 U19 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. David Ciurel'nin Ripensia Timisoara U19 U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Ciurel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Ciurel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Ciurel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Ciurel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Ripensia U19

David Ciurel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Ciurel şuan Ripensia Timisoara U19 U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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